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10 сентября, 2022
 
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После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы

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Новоиспеченные принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей
Новоиспеченные принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей
Фото: ЕРА

Король Великобритании Чарльз III в своем первом обращении после смерти своей матери, королевы Елизаветы II в том числе сообщил, что старший сын, принц Уильям и его жена Кэтрин получили новые титулы и стали принцем и принцессой Уэльскими. Обращение Чарльза III транслировало Общественное.

Ранее этот титул принадлежал Чарльзу III. Титул принцессы Уэльской до этого носила его первая жена, принцесса Диана.

"Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры", – отметил король в своей речи.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube
Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их свадьба состоялась в апреле 2011-го. Супруги воспитывают троих детей.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король Чарльз III, принц Уильям, принцесса Диана, герцогиня Кембриджская Кэтрин
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