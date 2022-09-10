  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы

Ранее этот титул принадлежал Чарльзу III. Титул принцессы Уэльской до этого носила его первая жена, принцесса Диана.

"Наши новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять и вести наши национальные разговоры", – отметил король в своей речи.

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Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз.

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Их свадьба состоялась в апреле 2011-го. Супруги воспитывают троих детей.