BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом

Утверждение, что принц Чарльз состоит в отношениях с няней своих детей, озвучил журналист компании Мартин Башир в 1995 году во время интервью с принцессой Дианой, чтобы спровоцировать ее на откровенный разговор о личной жизни с принцем Чарльзом.
Дэви, выступая в суде, отмечает американский канал ABC, попросил прощения у принца Чарльза и его сыновей за то, что их журналист обманул тогда принцессу Диану.
Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984).
Башир записал интервью с ней в 1995 году в Кенсингтонском дворце. Оно вышло в эфире еженедельной программы "Панорама" на BBС и стало сенсацией, так как в нем принцесса Диана впервые рассказала о разногласиях в Букингемском дворце. Тогда интервью посмотрело около 23 млн зрителей, а спустя месяц королева Елизавета II посоветовала принцу Чарльзу и принцессе Диане расстаться. В августе 1996 года супругов развели.
После выхода интервью появилась информация, что принцесса Диана согласилась на этот разговор из-за манипуляций корреспондента.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.
В 2020 году ВВС заказала независимое расследование, результаты которого стали известны 20 мая 2021 года. Оказалось, что Башир сфабриковал факты, чтобы разговорить принцессу Диану.
Башир уволился с телеканала в 1999 году, устроившись на работу на ITV. Затем он работал на американских каналах ABC и NBC. В 2016 году вернулся на ВВС, заняв пост гендиректора корпорации. В мае 2021 года он уволился, сославшись на проблемы с сердцем.