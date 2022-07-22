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22 июля, 2022
 
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BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом

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Принцесса Диана погибла в 1997 году
Принцесса Диана погибла в 1997 году
Фото: ЕРА

Британская телекомпания BBC выплатит компенсацию в размере свыше $200 тыс. бывшей няне британского принца Уильяма и его младшего брата, принца Гарри Тигги Легге-Бурк, которая сейчас носит имя Александра Петтифер, за ложные утверждения о том, что у нее был роман с отцом детей, британским принцем Чарльзом. Об этом в Высоком суде Лондона заявил гендиректор BBC Тим Дэви, пишет 21 июля агентство Reuters.

Утверждение, что принц Чарльз состоит в отношениях с няней своих детей, озвучил журналист компании Мартин Башир в 1995 году во время интервью с принцессой Дианой, чтобы спровоцировать ее на откровенный разговор о личной жизни с принцем Чарльзом.

Дэви, выступая в суде, отмечает американский канал ABC, попросил прощения у принца Чарльза и его сыновей за то, что их журналист обманул тогда принцессу Диану. 

Контекст:

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). 

Башир записал интервью с ней в 1995 году в Кенсингтонском дворце. Оно вышло в эфире еженедельной программы "Панорама" на BBС и стало сенсацией, так как в нем принцесса Диана впервые рассказала о разногласиях в Букингемском дворце. Тогда интервью посмотрело около 23 млн зрителей, а спустя месяц королева Елизавета II посоветовала принцу Чарльзу и принцессе Диане расстаться. В августе 1996 года супругов развели.

После выхода интервью появилась информация, что принцесса Диана согласилась на этот разговор из-за манипуляций корреспондента. 

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

В 2020 году ВВС заказала независимое расследование, результаты которого стали известны 20 мая 2021 года. Оказалось, что Башир сфабриковал факты, чтобы разговорить принцессу Диану. 

Башир уволился с телеканала в 1999 году, устроившись на работу на ITV. Затем он работал на американских каналах ABC и NBC. В 2016 году вернулся на ВВС, заняв пост гендиректора корпорации. В мае 2021 года он уволился, сославшись на проблемы с сердцем.

Теги: автомобили, Лондон, BBC, принц Чарльз, Диана
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