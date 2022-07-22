BBC выплатит свыше $200 тыс. бывшей няне принца Уильяма и его брата Гарри за ложные заявления о ее романе с принцем Чарльзом

Утверждение, что принц Чарльз состоит в отношениях с няней своих детей, озвучил журналист компании Мартин Башир в 1995 году во время интервью с принцессой Дианой, чтобы спровоцировать ее на откровенный разговор о личной жизни с принцем Чарльзом.

Дэви, выступая в суде, отмечает американский канал ABC, попросил прощения у принца Чарльза и его сыновей за то, что их журналист обманул тогда принцессу Диану.