Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео

Он унес его на свою лежанку, где уже были два других тапка.
"Новый щенок доволен, получив третий тапочек для своей растущей коллекции", – подписал ролик Чарльз Спенсер.
New puppy pretty pleased with itself for retrieving a third slipper for his growing collection. pic.twitter.com/fdh7L4Cwhl— Charles Spencer (@cspencer1508) October 23, 2021
По словам Спенсера, он назвал щенка Джоуи.
Joey, our new puppy - as captured by that great dog lover @RevRichardColes https://t.co/jVVJWNM1Nl— Charles Spencer (@cspencer1508) October 24, 2021
Чарльз Спенсер – младший брат принцессы Дианы, которая скончалась 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором ехали принцесса и ее возлюбленный Доди аль-Файед, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.
Младшая дочь Спенсера, рожденная в третьем браке, названа в честь принцессы Дианы.