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27 октября, 2021
 
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Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео

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Чарльз Спенсер младший брат принцессы Дианы
Чарльз Спенсер – младший брат принцессы Дианы
Фото: ЕРА

Родной брат покойной принцессы Дианы, британский журналист и телеведущий Чарльз Спенсер 24 октября разместил в Twitter видео, на котором запечатлен его новый питомец – щенок породы кокер-спаниель с тапком в зубах.

Он унес его на свою лежанку, где уже были два других тапка.

"Новый щенок доволен, получив третий тапочек для своей растущей коллекции", – подписал ролик Чарльз Спенсер.

По словам Спенсера, он назвал щенка Джоуи.

Контекст:

Чарльз Спенсер – младший брат принцессы Дианы, которая скончалась 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором ехали принцесса и ее возлюбленный Доди аль-Файед, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Младшая дочь Спенсера, рожденная в третьем браке, названа в честь принцессы Дианы.

Теги: принцесса Диана, Чарльз Спенсер
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