Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер показал нового члена семьи, стащившего у него уже третий тапок. Видео

Он унес его на свою лежанку, где уже были два других тапка.

"Новый щенок доволен, получив третий тапочек для своей растущей коллекции", – подписал ролик Чарльз Спенсер.

New puppy pretty pleased with itself for retrieving a third slipper for his growing collection. pic.twitter.com/fdh7L4Cwhl — Charles Spencer (@cspencer1508) October 23, 2021

По словам Спенсера, он назвал щенка Джоуи.

Joey, our new puppy - as captured by that great dog lover @RevRichardColes https://t.co/jVVJWNM1Nl — Charles Spencer (@cspencer1508) October 24, 2021