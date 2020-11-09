Брат принцессы Дианы поделился редким совместным снимком с сестрой

Младший брат принцессы Дианы, которая погибла 23 года назад во время ДТП, обнародовал в сети архивное фото, на котором запечатлен вместе с ней.

Родной брат покойной принцессы Дианы, британский журналист и телеведущий Чарльз Спенсер 7 ноября разместил на своей странице в Twitter архивное фото, на котором запечатлен в обнимку с сестрой в детстве.

Спенсер оставил публикацию без комментариев.

Спенсер редко делится с подписчиками личными снимками из семейного архива.

Чарльз Спенсер – младший брат принцессы Дианы, которая скончалась 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором ехали принцесса и ее возлюбленный Доди аль-Файед, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Младшая дочь Спенсера, рожденная в третьем браке, названа в честь принцессы Дианы.