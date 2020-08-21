"Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
На Netflix UK & Ireland в YouTube разместили тизер четвертого сезона сериала "Корона", посвященного жизни британской королевы Елизаветы II и ее окружения. В ролике показаны новые персонажи: это премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и принцесса Диана. Их роли исполнили Джиллиан Андерсон и Эмма Коррин соответственно. Роли также исполняют Оливия Колман, Хелена Бонем Картер, Тобайас Мензис, Джош О’Коннор. Четвертый сезон сериала выйдет 15 ноября на Netflix UK. Сериал "Корона" стартовал в 2016 году.
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