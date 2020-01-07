"Нарко: Мексика". Вышел тизер второго сезона сериала о наркоторговле. Видео
На канале американского стримингового сервиса Netflix в YouTube разместили тизер второго сезона сериала "Нарко". Он называется "Нарко: Мексика". Главный герой проекта – агент управления по борьбе с наркотиками Уолт Бреслин, раскрывающий схемы верхов наркобизнеса. Роли исполнили Скут Макнэри, Диего Луна. Второй сезон сериала "Нарко: Мексика" выйдет на Netflix 13 февраля 2020 года.
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