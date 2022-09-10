"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие". Король Чарльз публично попрощался с Елизаветой в первом обращении к народу

Монарх заявил, что его мать всю жизнь посвятила служению народу и он собирается поступить так же.

"Я отдаю честь памяти моей маме, отдаю честь ее жизни, исполненной служения. Знаю, что ее смерть огорчила многих из вас, и я сполна, вместе с вами чувствую эту потерю", – сказал он.

Чарльз отметил, что королева заняла трон, когда весь мир боролся с последствиями Второй мировой войны и жил по одним правилам. За 70 лет изменились общество и институции, но под управлением Елизаветы "семья народов" Британии сохранила старые ценности и процветает.

Монарх упомянул в речи своих сыновей. Старшему Уильяму он передал титул принца Уэльского, который сам носил с 1958 года. Младшему Гарри и его жене он просто выразил слова любви, упомянув, что они "продолжают строить свою жизнь за границей".

Король добавил, что в новой роли он надеется на прежнюю поддержку жены Камиллы, которая будет носить статус королевы-консорт.

Закончилось его выступление личными словами к "дорогой маме" Елизавете.

"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой, и я просто хочу сказать: спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так преданно служили все эти годы", – сказал британский монарх.