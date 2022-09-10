"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие". Король Чарльз публично попрощался с Елизаветой в первом обращении к народу

Монарх заявил, что его мать всю жизнь посвятила служению народу и он собирается поступить так же.
"Я отдаю честь памяти моей маме, отдаю честь ее жизни, исполненной служения. Знаю, что ее смерть огорчила многих из вас, и я сполна, вместе с вами чувствую эту потерю", – сказал он.
Чарльз отметил, что королева заняла трон, когда весь мир боролся с последствиями Второй мировой войны и жил по одним правилам. За 70 лет изменились общество и институции, но под управлением Елизаветы "семья народов" Британии сохранила старые ценности и процветает.
Монарх упомянул в речи своих сыновей. Старшему Уильяму он передал титул принца Уэльского, который сам носил с 1958 года. Младшему Гарри и его жене он просто выразил слова любви, упомянув, что они "продолжают строить свою жизнь за границей".
Король добавил, что в новой роли он надеется на прежнюю поддержку жены Камиллы, которая будет носить статус королевы-консорт.
Закончилось его выступление личными словами к "дорогой маме" Елизавете.
"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой, и я просто хочу сказать: спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так преданно служили все эти годы", – сказал британский монарх.
8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур. Дату похорон монаршая семья пока не называла. По данным СМИ, они могут пройти 18-го или 19 сентября.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".