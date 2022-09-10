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"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие". Король Чарльз публично попрощался с Елизаветой в первом обращении к народу

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Обращаясь к британцам, Чарльз попрощался со "своей дорогой мамой"
Обращаясь к британцам, Чарльз попрощался со "своей дорогой мамой"
Фото: ЕРА

Король Великобритании Чарльз III 9 сентября прибыл в Лондон из Шотландии, где накануне умерла его мать, королева Елизавета II. Вечером он впервые обратился к британцам как монарх, трансляцию вел ВВС.

Монарх заявил, что его мать всю жизнь посвятила служению народу и он собирается поступить так же.

"Я отдаю честь памяти моей маме, отдаю честь ее жизни, исполненной служения. Знаю, что ее смерть огорчила многих из вас, и я сполна, вместе с вами чувствую эту потерю", – сказал он.

Чарльз отметил, что королева заняла трон, когда весь мир боролся с последствиями Второй мировой войны и жил по одним правилам. За 70 лет изменились общество и институции, но под управлением Елизаветы "семья народов" Британии сохранила старые ценности и процветает.

Монарх упомянул в речи своих сыновей. Старшему Уильяму он передал титул принца Уэльского, который сам носил с 1958 года. Младшему Гарри и его жене он просто выразил слова любви, упомянув, что они "продолжают строить свою жизнь за границей".

Король добавил, что в новой роли он надеется на прежнюю поддержку жены Камиллы, которая будет носить статус королевы-консорт.

Закончилось его выступление личными словами к "дорогой маме" Елизавете.

"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой, и я просто хочу сказать: спасибо. Спасибо за вашу любовь и преданность нашей семье и семье народов, которым вы так преданно служили все эти годы", – сказал британский монарх.

Контекст:

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур. Дату похорон монаршая семья пока не называла. По данным СМИ, они могут пройти 18-го или 19 сентября.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король Чарльз III, монархия, принц Уильям, принц Гарри, обращение, герцогиня Корнуольская Камилла
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