Король Великобритании Чарльз III обнародовал первое заявление

"Смерть моей любимой матери, ее величества королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим о кончине любимого суверена и любимой матери. Я знаю, что ее утрата будет глубоко ощущаться всей страной, Королевствами и Содружеством, а также бесчисленным количеством людей по всему миру. В этот период траура и перемен я и моя семья будем утешены и поддержаны знанием об уважении и глубокой привязанности, которыми так широко пользовалась королева", – заявил монарх.

Контекст:

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур. Дату похорон монаршая семья пока не называла. По данным СМИ, они могут пройти 18-го или 19 сентября.