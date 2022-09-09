Новый британский монарх определился с тронным именем

73-летней король мог выбрать себе тронное имя из своих четырех имен – Чарльз, Филип, Артур или Георг. Чарльз выбрал имя Charles III. Украинская редакция BBC переводит его как Чарльз III, российская редакция BBC – как Карл III. В английском языке имена Карл и Чарльз пишутся одинаково – Charles.

Примерно через 24 часа после смерти матери Чарльз будет официально провозглашен королем. Это произойдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по присоединению. Король там традиционно не присутствует.

Для 74-летней жены короля Камиллы будет новый титул – королева-консорт – термин, используемый для обозначения супруги монарха.

Принц Уильям не станет автоматически принцем Уэльским. Однако он сразу же наследует другой титул своего отца – герцог Корнуолльский. Его жена Кэтрин будет герцогиней Корнуолльской.

Как отметил BBC, коронация Чарльза вряд ли состоится в ближайшее время, ведь необходима подготовка к церемонии. К примеру, Елизавета взошла на престол в феврале 1952 года, но не была коронована до июня 1953 года.

Чарльз станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве монархом.