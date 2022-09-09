Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", – написал он в Twitter 8 сентября.

З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття @RoyalFamily, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Первая леди Елена Зеленская отметила, что Елизавета II навсегда останется в сердцах миллионов людей.

"Глубоко грущу, что от нас ушла королева Елизавета II. Необычайный человек, мать нации, ставшая легендой при жизни… Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании", – написала первая леди.

Глибоко сумую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, матір нації, яка стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі. Мої щирі співчуття @RoyalFamily та всьому народу Великої Британії. — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 8, 2022