"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании

"Королева Елизавета жива и я не хочу слышать другое мнение", – написали в сети.

"Чисто по-человечески не хочется, чтобы королева Елизавета II умерла раньше, чем [президент РФ Владимир] Путин", – высказались пользователи сети.

"Елизавета до нашей победы доживет, не надо тут панику разводить", – уверены в сети.

"Сначала Путин", – королева Елизавета", – говорится в одной из реакций.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались еще в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.

В своей резиденции в Балморале 96-летняя королева находится с июля: она проводит там летние каникулы.

В настоящее время королева находится под наблюдением врачей в замке Балморал (Шотландия), а все ее ближайшие родственники либо находятся там, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи.