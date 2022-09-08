"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании

"Королева Елизавета жива и я не хочу слышать другое мнение", – написали в сети.
королева єлизавета жива і я не бажаю чути інакшої думки.— * * shine bright * * #StandWithUkraine (@ShineBbright) September 8, 2022
she is alive and there is no room for a different opinion.#QueenElizabeth
"Чисто по-человечески не хочется, чтобы королева Елизавета II умерла раньше, чем [президент РФ Владимир] Путин", – высказались пользователи сети.
Чисто по-людськи не хочеться, щоб королева Єлизавета ІІ померла раніше, ніж пітун.— Селфія Ігорівна (@shutafrontdoor) September 8, 2022
"Елизавета до нашей победы доживет, не надо тут панику разводить", – уверены в сети.
Єлизавета до нашої перемоги доживе, нінада тут паніку розводити :)— Alex_Kuper (@lx_kuper) September 8, 2022
"Сначала Путин", – королева Елизавета", – говорится в одной из реакций.
* «Спочатку путін» - королева Єлизавета # * #великобритания #англія #україна #путін #путин #путінхуйло * #elizabeth pic.twitter.com/CbBmu9YLEx— Xistory_show (@XistoryS) September 8, 2022
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.
Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались еще в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.
В своей резиденции в Балморале 96-летняя королева находится с июля: она проводит там летние каникулы.
В настоящее время королева находится под наблюдением врачей в замке Балморал (Шотландия), а все ее ближайшие родственники либо находятся там, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи.