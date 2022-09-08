Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует скрин фейкового сообщения, на основании которого и была растиражирована в сети новость о смерти королевы.
Публикация на странице фейкового аккаунта появилась около 17.00 по киевскому времени, а спустя несколько минут была удалена. В настоящее время СМИ, опубликовавшие новость о смерти Елизаветы II, либо дали опровержение, либо удалили публикации.
Официального сообщения о смерти королевы на сайте Букингемского дворца не было.
Новость о смерти Елизаветы II появилась на фоне сообщений из Букингемского дворца об ухудшении ее здоровья.
Сообщается, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей в замке Балморал (Шотландия), а все ее ближайшие родственники либо находятся, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи.
Принц Чарльз уже приехал туда со своей женой, герцогиней Корнуольской. Также в Балморале уже находится принцесса Анна. На пути к королеве принц Уильямс, герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские. Принц Гарри с женой также заявили, что возвращаются из Германии в Великобританию.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.
Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались еще в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.
В своей резиденции в Балморале 96-летняя королева находится с июля: она проводит там летние каникулы.