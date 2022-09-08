Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует скрин фейкового сообщения, на основании которого и была растиражирована в сети новость о смерти королевы.

Публикация на странице фейкового аккаунта появилась около 17.00 по киевскому времени, а спустя несколько минут была удалена. В настоящее время СМИ, опубликовавшие новость о смерти Елизаветы II, либо дали опровержение, либо удалили публикации.

Официального сообщения о смерти королевы на сайте Букингемского дворца не было.

Скриншот: raminalalala / Instagram

Новость о смерти Елизаветы II появилась на фоне сообщений из Букингемского дворца об ухудшении ее здоровья.

Сообщается, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей в замке Балморал (Шотландия), а все ее ближайшие родственники либо находятся, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи.

Принц Чарльз уже приехал туда со своей женой, герцогиней Корнуольской. Также в Балморале уже находится принцесса Анна. На пути к королеве принц Уильямс, герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские. Принц Гарри с женой также заявили, что возвращаются из Германии в Великобританию.