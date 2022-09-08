Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2022
 
Новости

Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года
Фото: ЕРА

8 сентября мировые СМИ и Telegram-каналы сообщили о смерти королевы Елизаветы II, ссылаясь на фейковый аккаунт авторитетного британского издания The Guardian.

Интернет-издание "ГОРДОН" публикует скрин фейкового сообщения, на основании которого и была растиражирована в сети новость о смерти королевы.

Публикация на странице фейкового аккаунта появилась около 17.00 по киевскому времени, а спустя несколько минут была удалена. В настоящее время СМИ, опубликовавшие новость о смерти Елизаветы II, либо дали опровержение, либо удалили публикации.

Официального сообщения о смерти королевы на сайте Букингемского дворца не было.

Скриншот: raminalalala / Instagram
Скриншот: raminalalala / Instagram

Новость о смерти Елизаветы II появилась на фоне сообщений из Букингемского дворца об ухудшении ее здоровья.

Сообщается, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей в замке Балморал (Шотландия), а все ее ближайшие родственники либо находятся, либо едут в ее шотландское поместье, сообщил британский телеканал BBC со ссылкой на представителей королевской семьи.

Принц Чарльз уже приехал туда со своей женой, герцогиней Корнуольской. Также в Балморале уже находится принцесса Анна. На пути к королеве принц Уильямс, герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские. Принц Гарри с женой также заявили, что возвращаются из Германии в Великобританию.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались еще в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.

В своей резиденции в Балморале 96-летняя королева находится с июля: она проводит там летние каникулы.

Теги: СМИ, Великобритания, смерть, Шотландия, королева Елизавета II, Guardian, фейк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
  Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II
  Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его
  Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его
Дмитрий ГОРДОН
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все взрослые люди
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 