В коллекции Елизаветы II появилась сине-желтая шляпка от украинского дизайнера. Фото

Она отметила, что аксессуар уже передала Елизавете II посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"По случаю Дня Независимости и в знак глубокой благодарности за последовательную поддержку Великобританией Украины в нашей борьбе против агрессора Руслан создал уникальную изысканную шляпку для королевы Великобритании Елизаветы II. Гордимся, что украинская шляпка от Багинского теперь часть коллекции головных уборов ее величества", – написала Джапарова.