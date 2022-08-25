"Пусть лучшие времена ждут нас в будущем". Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости

Елизавета II: Мне очень приятно передать народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости Фото: theroyalfamily / Instagram

"Мне очень приятно передать вашему превосходительству и народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости. Я надеюсь, что сегодня, в этот сверхсложный год, украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем", – пожелала королева.

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