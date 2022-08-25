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25 августа, 2022
 
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"Пусть лучшие времена ждут нас в будущем". Королева Великобритании поздравила украинцев с Днем Независимости

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Елизавета II: Мне очень приятно передать народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости
Елизавета II: Мне очень приятно передать народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости
Фото: theroyalfamily / Instagram

Королева Великобритании Елизавета II в лице президента Украины Владимира Зеленского поздравила украинцев с 31-й годовщиной независимости. Ее обращение опубликовано 24 августа на странице посольства Великобритании в Украине в Facebook.

"Мне очень приятно передать вашему превосходительству и народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости. Я надеюсь, что сегодня, в этот сверхсложный год, украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем", – пожелала королева.

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https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/pfbid0SpiAWkeUsLsMcdhMiJXz3fFTjdgV11zDNP69gTKJnR5GUTcGXGdCvdy4XK3iZ1EWl

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2022 году страна празднует 31-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, День Независимости, независимость, Владимир Зеленский
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