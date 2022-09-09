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Королева Великобритании умерла

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Елизавета II дольше всех правила Великобританией
Елизавета II дольше всех правила Великобританией
Фото: EPA

Царствующая королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи Великобритании.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт сегодня останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра", – говорится в сообщении.

Флаги над резиденциями британских монархов приспустили. Над Виндзорским замком в это время появилась радуга – ее фото опубликовало агентство Getty Images

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. Вскоре после этого в интернете появилось фейковое сообщение о ее смерти

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании, отмечает The Guardian. После ее смерти трон наследует старший сын королевы – принц Чарльз. Его жена Камилла станет королевой-консортом.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.

В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер принц Филипп, супруг Елизаветы II.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, некролог, принц Чарльз, герцогиня Корнуольская Камилла
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