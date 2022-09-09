Королева Великобритании умерла

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт сегодня останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра", – говорится в сообщении.
The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022
The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W
Флаги над резиденциями британских монархов приспустили. Над Виндзорским замком в это время появилась радуга – ее фото опубликовало агентство Getty Images.
8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. Вскоре после этого в интернете появилось фейковое сообщение о ее смерти.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании, отмечает The Guardian. После ее смерти трон наследует старший сын королевы – принц Чарльз. Его жена Камилла станет королевой-консортом.
Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.
На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.
Проблемы со здоровьем у Елизаветы II начались в октябре 2021 года, когда она впервые за последние 18 лет появилась на людях с тростью. 20 октября ее госпитализировали. В феврале 2022 года Елизавета II во время приема в Виндзорском замке пожаловалась, что ей тяжело двигаться.
В апреле 2021 года в возрасте 99 лет умер принц Филипп, супруг Елизаветы II.