Королева Великобритании умерла

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт сегодня останутся в Балморале и вернутся в Лондон завтра", – говорится в сообщении.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Флаги над резиденциями британских монархов приспустили. Над Виндзорским замком в это время появилась радуга – ее фото опубликовало агентство Getty Images.

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. Вскоре после этого в интернете появилось фейковое сообщение о ее смерти.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании, отмечает The Guardian. После ее смерти трон наследует старший сын королевы – принц Чарльз. Его жена Камилла станет королевой-консортом.