Воинская служба, свадебное платье по талонам и анонимная продажа гардероба. Интересные факты об ушедшей королеве Великобритании Елизавете II

Свой главный рекорд — а именно продолжительность пребывания на британском престоле – Елизавета II побила еще в 2015 году.

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"На протяжении последних 63 лет Ее Величество была скалой стабильности в мире постоянных перемен", – заявил в день празднования тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон, пишет Marie Claire.

За время своего правления Елизавета II успела застать на посту 13 американских президентов, 15 премьер-министров собственной страны, включая и нового – Лиз Трасс, и семерых пап римских.

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В 2016 году Елизавета II также стала самым долгоправящим монархом в мире.

Рекордсменка по длительности королевского брака

На протяжении всего правления Елизаветы II всюду за ней следовал ее супруг, принц Филипп. Они пробыли в браке 74 года, вплоть до смерти герцога Эдинбургского в 2021 году. Ни одна венценосная чета не могла похвастаться столь долгим союзом. Принц Филипп нежно называл супругу дома "капустка". Сама же Елизавета видела в муже опору.

"Он просто был моей силой и оставался все эти годы", – сказала она как-то о герцоге, пишет History.

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Они поженились 20 ноября 1947 года. Свадебное платье Елизаветы было сшито из атласа, купленного по талонам, что было типично для невест того времени, пишет Vogue.

Елизавета II – единственная королева, прошедшая воинскую службу

В начале Второй мировой войны юная Элизабет собиралась на фронт в качестве медсестры. Отец король Георг VI запретил ей даже думать о том, чтобы отправиться в эпицентр военных действий. И хотя медсестрой она так и не стала, зато получила квалификацию водителя санитарного грузовика. Ее Величество официально являлась единственной королевой, прошедшей воинскую службу.

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Стала девушкой Бонда

За время правления Ее Величество часто воплощали на сцене и в кино. Королева и сама несколько раз снималась в кино — правда, в основном в документальных. Но есть в портфолио Елизаветы и одна художественная короткометражка — видеоролик, посвященный Олимпийским играм в Лондоне. В нем Елизавете довелось стать девушкой Джеймса Бонда, сообщает CNN.

ВИДЕО

Видео: Olympics / Youtube

Создала свой уникальный стиль

Королева Елизавета II предпочитала одеваться ярко. Букмекеры на королевских скачках даже принимали ставки на то, в каком костюме появится Ее Величество. Чтобы ни один сотрудник Букингемского дворца не раскрыл, как будет выглядеть королева, ее стилист Анджела Келли готовила несколько наборов одежды, и королева сама выбирала тот, в котором появлялась на публике, пишет Angliya.com.

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Ее коллекция шляпок насчитывает более 5 тыс. экземпляров. Дизайн каждой из них Елизавета одобряла лично. При создании фасона дизайнеры учитывали ряд требований: поля не должны быть большими, чтобы не закрывать лицо Елизаветы и не перекрывать ей обзор. Задняя часть шляпы не должна касаться ворота одежды. А тулья не должна мешать выходить из машины.

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Если королева планировала визит в дом престарелых или больницу, то она надевала структурированную шляпу яркого цвета, чтобы аксессуар могли разглядеть даже люди со слабым зрением. А направляясь на королевские скачки Royal Ascot, она обязательно выбирала модель с утяжеленными полями, чтобы головной убор не унесло ветром.

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Елизавета нередко надевала один и тот же наряд несколько раз. Ее команда стилистов записывала, где и когда королева появлялась в той или иной вещи. Если что-то носить из своего гардероба Елизавета больше не планировала, эти вещи обычно продавались. Чтобы не было никаких спекуляций на королевских вещах, место, куда их относили, держали в строгом секрете.

Ввела моду на корги

Елизавета обожала лошадей и собак. Скачки были ее любимым досугом. А одних только собачек породы корги у Ее Величества за все время правления было около 30-ти. Более того, монархиня и сама смогла вывести новую породу — помесь мини-таксы и корги, которой Елизавета дала название "дорги", пишет издание History.

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Заставила весь мир интересоваться, что она ест

"Чем проще диета, тем лучше для королевы. Рыба с овощами, отварная или приготовленная на гриле, но никакого картофеля и других крахмалосодержащих продуктов", – утверждал в интервью Даррен Макгрейди, шеф-повар, который работал в Букингемском дворце с 1982-го по 1993 год. Его слова приводит Vogue.

И все-таки была у королевы маленькая слабость, Ее Величество очень любила шоколад.

"Черный и горький, чем темнее, тем лучше. Ей никогда не нравился молочный или белый шоколад. Еще в обед Ее Величество может позволить себе бокал сладкого немецкого вина, но ее любимые напитки – джин и "Дюбонне", – делился Макгрейди.

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Королева, прощай! Кто займет трон?

Исходя из правил наследования, следующим за Елизаветой II на трон взойдет ее старший сын Чарльз. Несколько лет ходили слухи, что королева в обход старшего сына хочет передать корону внуку – герцогу Кембриджскому Уильяму. Но для этого нужно принять специальный закон, за который должен проголосовать британский парламент. А раз этого не произошло, следующим королем Великобритании станет принц Чарльз. Теперь его будут звать король Чарльз (Карл) III.