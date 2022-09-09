В Великобритании 10 дней продлится национальный траур

В этот период над королевскими резиденциями, правительственными зданиями и военными учреждениями будут приспущены флаги Соединенного Королевства.

Издание Daily Express отметило, что Букингемский дворец пока не обнародовал подробности похорон, но, согласно официальному плану операции "Лондонский мост" (это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые проходят после смерти королевы), траурные мероприятия продлятся 10 дней.

Королева умерла в замке Балморал в Шотландии. В ближайшие дни, как отметил Sky News, ее тело перевезут в Собор святого Джайлса в столице Шотландии Эдинбурге, а через сутки – в Лондон.

В Лондоне гроб с телом Елизаветы II вначале доставят в Букингемский дворец, а затем – в Вестминстер-холл. По данным Sky News, в Вестминстер-холле он останется до утра дня похорон, чтобы все желающие могли прийти и проститься с королевой.

Похоронят королеву, по предварительной информации, 18-го или 19 сентября (точную дату власти пока не объявили). В этот день в Вестминстерском аббатстве состоится панихида. Затем гроб с телом королевы пронесут до Арка Веллингтона в Гайд-парке, после чего на катафалке отправят в Виндзор (Англия), сообщил вещатель BBC. Во второй половине дня гроб доставят в Виндзорский замок, где опустят в королевский склеп на территории мемориальной часовни ее отца – короля Георга VI. Там похоронены отец, мать и сестра Елизаветы II, туда же доставят гроб с телом ее супруга принца Филиппа, которой скончался в 2021 году, отметило издание Independent.