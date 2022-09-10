Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II

"Спасибо, мэм, за все", – говорится в публикации.

Контекст:

Летом 2022 года Букингемский дворец по случаю празднования 70-летия правления Елизаветы II презентовал шутливое видео с участием королевы и Медвежонка Паддингтона. В ролике они беседовали друг с другом во время чаепития.

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз.