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09 сентября, 2022
 
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Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече

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Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании
Фото: ЕРА

Украинская ведущая Катя Осадчая 8 сентября, в день смерти королевы Великобритании Елизаветы II, рассказала в Instagram, какое впечатление она произвела на нее при встрече.

"Я видела королеву Елизавету вживую несколько раз. Известный на весь мир медийный образ монарха абсолютно соответствует реальности. Походка, манеры, все окружающие атрибуты, люди поклоняющиеся в уважении, а не подобострастно  это отдельный мир традиций, хранительницей которых была Елизавета, – написала ведущая. – Как бы нам ни рассказывали о закулисье Букингемского дворца, какие бы сплетни ни разводили и какие бы скандалы ни рождались, как бы в красках ни рассказывали об изменах мужа в молодости, обвиняли в смерти Дианы и чрезмерных расходах на жизнь двора, Елизавета была непоколебима в мудром отношении ко всему".

Контекст:

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, Катя Осадчая
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