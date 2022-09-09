Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече

"Я видела королеву Елизавету вживую несколько раз. Известный на весь мир медийный образ монарха абсолютно соответствует реальности. Походка, манеры, все окружающие атрибуты, люди поклоняющиеся в уважении, а не подобострастно – это отдельный мир традиций, хранительницей которых была Елизавета, – написала ведущая. – Как бы нам ни рассказывали о закулисье Букингемского дворца, какие бы сплетни ни разводили и какие бы скандалы ни рождались, как бы в красках ни рассказывали об изменах мужа в молодости, обвиняли в смерти Дианы и чрезмерных расходах на жизнь двора, Елизавета была непоколебима в мудром отношении ко всему".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)