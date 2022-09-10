Чарлза III официально провозгласили королем Великобритании. Церемония впервые транслировалась по телевидению

Трансляцию заседания, состоявшегося в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, вели на YouTube-канале королевской семьи, ее показывал также Sky News. Как отмечает "Русская служба ВВС", церемонию впервые транслировали по телевидению.
Прокламацию, которая объявляет Чарльза ІІІ сувереном, сразу после провозглашения подписали наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, глава совета по престолонаследию, премьер-министр Великой Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский. После подписания прокламацию зачитали с балкона Сент-Джеймсского дворца.
8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день было объявлено, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 8 сентября Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".