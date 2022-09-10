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Чарлза III официально провозгласили королем Великобритании. Церемония впервые транслировалась по телевидению

 
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Прокламацию, которая провозглашает Чарльза сувереном королевства, зачитали с балкона в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне
Прокламацию, которая провозглашает Чарльза сувереном королевства, зачитали с балкона в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне
Фото: ЕРА

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Трансляцию заседания, состоявшегося в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, вели на YouTube-канале королевской семьи, ее показывал также Sky News. Как отмечает "Русская служба ВВС", церемонию впервые транслировали по телевидению.

Прокламацию, которая объявляет Чарльза ІІІ сувереном, сразу после провозглашения подписали наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, глава совета по престолонаследию, премьер-министр Великой Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский. После подписания прокламацию зачитали с балкона Сент-Джеймсского дворца. 

ВИДЕО
Видео: Sky News / YouTube
Контекст:

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день было объявлено, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 8 сентября Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Уильям, король, Лиз Трасс
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