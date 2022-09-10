Чарлза III официально провозгласили королем Великобритании. Церемония впервые транслировалась по телевидению

Прокламацию, которая провозглашает Чарльза сувереном королевства, зачитали с балкона в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне Фото: ЕРА

Трансляцию заседания, состоявшегося в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, вели на YouTube-канале королевской семьи, ее показывал также Sky News. Как отмечает "Русская служба ВВС", церемонию впервые транслировали по телевидению.

Прокламацию, которая объявляет Чарльза ІІІ сувереном, сразу после провозглашения подписали наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, глава совета по престолонаследию, премьер-министр Великой Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский. После подписания прокламацию зачитали с балкона Сент-Джеймсского дворца.

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Видео: Sky News / YouTube