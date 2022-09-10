Британцы спели Чарльзу III "Боже, храни короля" у Букингемского дворца. Видео

У королевской резиденции собралось множество людей, от простых британцев до иностранных туристов, чтобы отдать дань уважения покойной королеве и приветствовать нового короля. Они пели "Боже, храни короля" – версию государственного гимна, которая в последний раз использовалась, когда на троне восседал отец королевы Георг VI. Слышно, что люди говорят "наша потеря", "так грустно". "Мы любим тебя, король Чарльз, мы любили твою маму", – сказала одна из женщин в толпе.

"Спасибо, что пришли, мы очень ценим это", – сказал новый король. Он пожал руки людям, выстроившимся за ограждением, и поблагодарил их за добрые пожелания.

Позднее в тот же день Чарльз III выступил с первым обращением к нации.