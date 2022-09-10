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Британцы спели Чарльзу III "Боже, храни короля" у Букингемского дворца. Видео

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Люди приветствовали нового короля
Люди приветствовали нового короля
Фото: EPA

Новый король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла 9 сентября прибыли в Букингемский дворец. Толпа встречала королевский Bentley аплодисментами, сообщило Itvnews. Видео опубликовал канал Global News.

У королевской резиденции собралось множество людей, от простых британцев до иностранных туристов, чтобы отдать дань уважения покойной королеве и приветствовать нового короля. Они пели "Боже, храни короля" – версию государственного гимна, которая в последний раз использовалась, когда на троне восседал отец королевы Георг VI. Слышно, что люди говорят "наша потеря", "так грустно". "Мы любим тебя, король Чарльз, мы любили твою маму", – сказала одна из женщин в толпе.

"Спасибо, что пришли, мы очень ценим это", – сказал новый король. Он пожал руки людям, выстроившимся за ограждением, и поблагодарил их за добрые пожелания.

Позднее в тот же день Чарльз III выступил с первым обращением к нации.

Контекст:

8 сентября 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день было объявлено, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет. В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – принц Чарльз. 8 сентября Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

видео

Видео: Global News / YouTube
Теги: Великобритания, король Чарльз III, дворец
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