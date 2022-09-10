ГОРДОН
 
 
МИР

В Букингемском дворце назвали дату похорон Елизаветы II

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Королева Елизавета II умерла 8 сентября
Королева Елизавета II умерла 8 сентября
Фото: EPA

Похороны британской королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи 10 сентября.

Церемония начнется в Вестминстерском аббатстве в 11.00.

Сейчас гроб королевы находится в бальном зале в замке Балморал. 11 сентября его отправят в Эдинбург. 12 сентября там состоится служба в соборе, которую посетят члены королевской семьи.

14 сентября гроб доставят в Вестминстерский дворец, где он будет находится в Вестминстер-холле до государственных похорон.

"Перед государственными похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы публика могла отдать дань уважения", – говорится в сообщении.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве пройдет государственная панихида.

"После государственных похорон пройдет процессия от Вестминстерского аббатства до Арки Веллингтона. От Веллингтонской арки гроб отправят в Виндзор, а там государственный катафалк отправится процессией к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Затем в часовне Святого Георгия состоится торжественная служба", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король Чарльз III, похороны
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (262742)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (61650)
3
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (53377)
4
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото (48498)
5
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (42411)
6
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади (35323)
7
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди (34602)
8
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после (26505)
 
 
 
 