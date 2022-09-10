В Букингемском дворце назвали дату похорон Елизаветы II

Церемония начнется в Вестминстерском аббатстве в 11.00.

Сейчас гроб королевы находится в бальном зале в замке Балморал. 11 сентября его отправят в Эдинбург. 12 сентября там состоится служба в соборе, которую посетят члены королевской семьи.

14 сентября гроб доставят в Вестминстерский дворец, где он будет находится в Вестминстер-холле до государственных похорон.

"Перед государственными похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы публика могла отдать дань уважения", – говорится в сообщении.

19 сентября в Вестминстерском аббатстве пройдет государственная панихида.

"После государственных похорон пройдет процессия от Вестминстерского аббатства до Арки Веллингтона. От Веллингтонской арки гроб отправят в Виндзор, а там государственный катафалк отправится процессией к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Затем в часовне Святого Георгия состоится торжественная служба", – сообщили в пресс-службе.