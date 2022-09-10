В Букингемском дворце назвали дату похорон Елизаветы II

Церемония начнется в Вестминстерском аббатстве в 11.00.
Сейчас гроб королевы находится в бальном зале в замке Балморал. 11 сентября его отправят в Эдинбург. 12 сентября там состоится служба в соборе, которую посетят члены королевской семьи.
14 сентября гроб доставят в Вестминстерский дворец, где он будет находится в Вестминстер-холле до государственных похорон.
"Перед государственными похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы публика могла отдать дань уважения", – говорится в сообщении.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве пройдет государственная панихида.
"После государственных похорон пройдет процессия от Вестминстерского аббатства до Арки Веллингтона. От Веллингтонской арки гроб отправят в Виндзор, а там государственный катафалк отправится процессией к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Затем в часовне Святого Георгия состоится торжественная служба", – сообщили в пресс-службе.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.