Без попкорна. Церемонию похорон Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах Великобритании

По данным издания, большинство кинотеатров в день похорон закроются из-за траура, но около 150 заведений останутся работать для трансляции церемонии прощания с монархом.
Кинотеатры сетей Arc и Curzon будут показывать похороны в прямом эфире, отменив обычные сеансы. Трансляции будут бесплатными, но на них нужно заранее зарегистрироваться.
Также посетители не смогут купить попкорн и другую еду на входе в кинозал.
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.