Без попкорна. Церемонию похорон Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах Великобритании

По данным издания, большинство кинотеатров в день похорон закроются из-за траура, но около 150 заведений останутся работать для трансляции церемонии прощания с монархом.

Кинотеатры сетей Arc и Curzon будут показывать похороны в прямом эфире, отменив обычные сеансы. Трансляции будут бесплатными, но на них нужно заранее зарегистрироваться.

Также посетители не смогут купить попкорн и другую еду на входе в кинозал.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.