Представителей России и Беларуси не пригласили на похороны королевы Великобритании

Ожидается, что похороны королевы Елизаветы II в Лондоне посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.
Множество мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден, премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.
Великобритания вместе со своими западными союзниками стремится изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на военное вторжение РФ в Украину.
Мьянма и ее вооруженные силы также подверглись британским санкциям из-за продолжающегося подавления гражданского населения и серьезных нарушений прав человека.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз, который был провозглашен королем Чарльзом III.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
Королеву Елизавету II похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.