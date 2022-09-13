Представителей России и Беларуси не пригласили на похороны королевы Великобритании

Похороны королевы Елизаветы II пройдут без присутствия глав Беларуси и РФ Фото: EPA

Ожидается, что похороны королевы Елизаветы II в Лондоне посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.

Множество мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден, премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.

Великобритания вместе со своими западными союзниками стремится изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Мьянма и ее вооруженные силы также подверглись британским санкциям из-за продолжающегося подавления гражданского населения и серьезных нарушений прав человека.