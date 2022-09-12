Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании в Украине и почтил память Елизаветы II

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции Фото: president.gov.ua

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции. Он также выразил соболезнования от имени украинского народа Соединенному Королевству и странам Содружества.

"От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со смертью ее величества королевы Елизаветы II. Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату. Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством наций и всеми подданными британской короны. Память о ее величестве и ее самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества", – отметил президент в книге скорби.

В церемонии чествования памяти Елизаветы II также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Вместе с Зеленским они пообщались с представителями британского посольства.