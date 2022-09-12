Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании в Украине и почтил память Елизаветы II

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции. Он также выразил соболезнования от имени украинского народа Соединенному Королевству и странам Содружества.
"От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со смертью ее величества королевы Елизаветы II. Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату. Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством наций и всеми подданными британской короны. Память о ее величестве и ее самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества", – отметил президент в книге скорби.
В церемонии чествования памяти Елизаветы II также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Вместе с Зеленским они пообщались с представителями британского посольства.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.