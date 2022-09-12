В Новой Зеландии не планируют провозглашать республику после смерти королевы Елизаветы

По мнению премьера, Новая Зеландия в результате станет республикой, однако у правительства страны сейчас есть "более насущные проблемы, которые необходимо решить".
Она также отметила, что преобразование страны в республику, вероятно, произойдет при ее жизни.
"Но я не считаю это чем-то, что стоит на повестке дня в ближайшее время... Есть так много проблем, с которыми мы сталкиваемся. Это большая и важная дискуссия. Я не думаю, что это произойдет или должно произойти быстро", – заявила Ардерн.
Британский монарх остается главой Новой Зеландии и представлен в стране генерал-губернатором, роль которого в наши дни считается преимущественно церемониальной.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
После смерти королевы трон унаследовал ее старший сын Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.