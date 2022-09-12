ГОРДОН
 
 
МИР

В Новой Зеландии не планируют провозглашать республику после смерти королевы Елизаветы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Новой Зеландии не будут пока предпринимать шаги по преобразованию страны в республику после смерти королевы Елизаветы II
В Новой Зеландии не будут пока предпринимать шаги по преобразованию страны в республику после смерти королевы Елизаветы II
Фото: EPA

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила 12 сентября, что правительство страны сейчас не будет предпринимать шаги по преобразованию Новой Зеландии в республику после смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщило AP.

По мнению премьера, Новая Зеландия в результате станет республикой, однако у правительства страны сейчас есть "более насущные проблемы, которые необходимо решить".

Она также отметила, что преобразование страны в республику, вероятно, произойдет при ее жизни.

"Но я не считаю это чем-то, что стоит на повестке дня в ближайшее время... Есть так много проблем, с которыми мы сталкиваемся. Это большая и важная дискуссия. Я не думаю, что это произойдет или должно произойти быстро", – заявила Ардерн.

Британский монарх остается главой Новой Зеландии и представлен в стране генерал-губернатором, роль которого в наши дни считается преимущественно церемониальной.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

После смерти королевы трон унаследовал ее старший сын Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Теги: Великобритания, смерть, Новая Зеландия, правительство, королева Елизавета II, Джасинда Ардерн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве
Лидерам государств запретили прибывать на похороны королевы Елизаветы частным транспортом – СМИ
Сегодня 12.08
Елизавету II похоронят 19 сентября
Новости
После смерти Елизаветы II Netflix приостановит съемки сериала "Корона"
10 сентября, 2022 23.16
Королева Елизавета II умерла 8 сентября
В Букингемском дворце назвали дату похорон Елизаветы II
10 сентября, 2022 20.30
Новоиспеченные принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей  
Новости
После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
10 сентября, 2022 00.11  
Обращаясь к британцам, Чарльз попрощался со "своей дорогой мамой"
"Вы отправляетесь в свое последнее великое путешествие". Король Чарльз публично попрощался с Елизаветой в первом обращении к народу
9 сентября, 2022 23.56
Паддингтон: Спасибо, мэм, за все
Новости
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
9 сентября, 2022 23.09
Новым королем Великобритании стал старший сын Елизаветы II Чарльз
Король Великобритании Чарльз III обнародовал первое заявление
9 сентября, 2022 09.37
Похороны королевы состоятся 18-го или 19 сентября
В Великобритании 10 дней продлится национальный траур
8 сентября, 2022 23.44 |обновлено
Чарльз станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве монархом
Новый британский монарх определился с тронным именем
8 сентября, 2022 23.33 |обновлено
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Мимика огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Мимика – огонь", "Очень красиво!" Каменских без макияжа спела перед камерой
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
Кардашян вышла в свет в прозрачном платье. Фото
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Приятная новость в нашей семье!" Горбунов побывал на свадьбе у своей племянницы
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Думала: "Откопаюсь или умру под землей?" Жительница Бахмута поделилась историей с музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (271203)
2
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21286)
3
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (8235)
4
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (7916)
5
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка (7507)
6
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам (7195)
7
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото (5817)
8
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере (5641)
 
 
 
 