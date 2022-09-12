В Новой Зеландии не планируют провозглашать республику после смерти королевы Елизаветы

В Новой Зеландии не будут пока предпринимать шаги по преобразованию страны в республику после смерти королевы Елизаветы II Фото: EPA

По мнению премьера, Новая Зеландия в результате станет республикой, однако у правительства страны сейчас есть "более насущные проблемы, которые необходимо решить".

Она также отметила, что преобразование страны в республику, вероятно, произойдет при ее жизни.

"Но я не считаю это чем-то, что стоит на повестке дня в ближайшее время... Есть так много проблем, с которыми мы сталкиваемся. Это большая и важная дискуссия. Я не думаю, что это произойдет или должно произойти быстро", – заявила Ардерн.

Британский монарх остается главой Новой Зеландии и представлен в стране генерал-губернатором, роль которого в наши дни считается преимущественно церемониальной.