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13 сентября, 2022
 
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Медики назвали вероятную причину смерти Елизаветы II, объяснив происхождение темных пятен на ее руках

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Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании
Фото: ЕРА

Австралийский доктор Деб Коэн-Джонс в интервью изданию Express заявила, что цвет кожи рук королевы Великобритании Елизаветы II во время встречи 6 сентября с новым премьер-министром страны Лиз Трасс указывал на ухудшение ее здоровья.

По словам доктора, темные пятна на коже могли свидетельствовать о заболевании периферических сосудов, которое сопровождается нарушением кровообращения, а иногда приводит к сердечной недостаточности. Коэн-Джонс предположила, что королева могла испытывать боль. Врач не исключает, что эти проблемы в том числе могли стать причиной смерти 96-летней королевы. 

В комментарии изданию представители американского хосписа Crossroads подтвердили версию австралийского доктора, отметив, что темные пятна могли быть признаком того, что "кровь больше не течет эффективно".

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II
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