Медики назвали вероятную причину смерти Елизаветы II, объяснив происхождение темных пятен на ее руках

По словам доктора, темные пятна на коже могли свидетельствовать о заболевании периферических сосудов, которое сопровождается нарушением кровообращения, а иногда приводит к сердечной недостаточности. Коэн-Джонс предположила, что королева могла испытывать боль. Врач не исключает, что эти проблемы в том числе могли стать причиной смерти 96-летней королевы.
В комментарии изданию представители американского хосписа Crossroads подтвердили версию австралийского доктора, отметив, что темные пятна могли быть признаком того, что "кровь больше не течет эффективно".
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.