Медики назвали вероятную причину смерти Елизаветы II, объяснив происхождение темных пятен на ее руках

По словам доктора, темные пятна на коже могли свидетельствовать о заболевании периферических сосудов, которое сопровождается нарушением кровообращения, а иногда приводит к сердечной недостаточности. Коэн-Джонс предположила, что королева могла испытывать боль. Врач не исключает, что эти проблемы в том числе могли стать причиной смерти 96-летней королевы.

В комментарии изданию представители американского хосписа Crossroads подтвердили версию австралийского доктора, отметив, что темные пятна могли быть признаком того, что "кровь больше не течет эффективно".