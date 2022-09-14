Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II

В отчете говорится, что в период с 9-го по 11-е сентября количество зрителей шоу в Великобритании увеличилось более чем на 800% по сравнению с просмотрами за неделю до этого.

В США количество просмотров увеличилось более чем в четыре раза, а во Франции – в три раза.

В других странах сериал посмотрели почти в четыре раза больше зрителей, чем за неделю до этого.

Данные о просмотрах были систематизированы благодаря информации, полученной из приложения Whip Media для отслеживания телепередач и фильмов, в котором зарегистрировано более 22 млн пользователей по всему миру.