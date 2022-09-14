Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
Новости

Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Королева Елизавета II умерла 8 сентября
Королева Елизавета II умерла 8 сентября
Фото: ЕРА

Смерть королевы Великобритании Елизаветы II спровоцировала новый интерес к сериалу "Корона", который выходит на американской стриминговой платформе Netflix. Об этом 12 сентября сообщает издание Variety со ссылкой на данные аналитической компании Whip Media.

В отчете говорится, что в период с 9-го по 11-е сентября количество зрителей шоу в Великобритании увеличилось более чем на 800% по сравнению с просмотрами за неделю до этого.

В США количество просмотров увеличилось более чем в четыре раза, а во Франции  в три раза.

В других странах сериал посмотрели почти в четыре раза больше зрителей, чем за неделю до этого.

Данные о просмотрах были систематизированы благодаря информации, полученной из приложения Whip Media для отслеживания телепередач и фильмов, в котором зарегистрировано более 22 млн пользователей по всему миру.

Контекст:

"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, сериал, Netflix, сериал "Корона"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
Военный дневник харьковчанки Гин: Люди на улицах обнимают друг друга и произносят названия освобожденных городков и сел. Ком в горле вторые сутки
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
  Замкомандира батальона ВСУ, мать троих детей Чашка: Самое страшное в Ирпене происходило на улицах. Это не укладывается в сознании психически здорового человека вообще
Алеся БАЦМАН
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
В Киеве состоялась премьера фильма "Базиль" о выдающемся украинском тренере и футболисте Базилевиче
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 