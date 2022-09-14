Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II

В отчете говорится, что в период с 9-го по 11-е сентября количество зрителей шоу в Великобритании увеличилось более чем на 800% по сравнению с просмотрами за неделю до этого.
В США количество просмотров увеличилось более чем в четыре раза, а во Франции – в три раза.
В других странах сериал посмотрели почти в четыре раза больше зрителей, чем за неделю до этого.
Данные о просмотрах были систематизированы благодаря информации, полученной из приложения Whip Media для отслеживания телепередач и фильмов, в котором зарегистрировано более 22 млн пользователей по всему миру.
"Корона" – исторический драматический телесериал, премьера которого состоялась в 2016 году на Netflix. Сериал посвящен правлению королевы Великобритании Елизаветы II.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Королеву похоронят 19 сентября.