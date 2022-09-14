Последний полет Елизаветы II установил рекорд по отслеживанию рейсов

За полетом следили около 5 млн человек: 4,79 млн через веб-сервисы и мобильные приложения Flightradar24, а еще 296 тыс. – в прямом эфире на YouTube. В целом сайт обработал более 76 млн запросов, связанных с этим рейсом: любое действие пользователя, например, нажатие на значок рейса или нажатие на информацию о самолете.

Только в первые минуты активации транспондера на королевский рейс пытались нажать около 6 млн людей.

Как отметил ресурс, они предполагали повышенную посещаемость сайта в тот день, но такой массовый всплеск "превзошел все ожидания". Когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летела на Тайвань, за ее рейсом следили 2,2 млн человек, отметил Flightradar24.

Фото: flightradar24.com

Вечером 13 сентября гроб королевы прибыл в Букингемский дворец. Его встретили король Чарльз III и члены королевской семьи, отметило Reuters.