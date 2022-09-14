Последний полет Елизаветы II установил рекорд по отслеживанию рейсов

За полетом следили около 5 млн человек: 4,79 млн через веб-сервисы и мобильные приложения Flightradar24, а еще 296 тыс. – в прямом эфире на YouTube. В целом сайт обработал более 76 млн запросов, связанных с этим рейсом: любое действие пользователя, например, нажатие на значок рейса или нажатие на информацию о самолете.
Только в первые минуты активации транспондера на королевский рейс пытались нажать около 6 млн людей.
Как отметил ресурс, они предполагали повышенную посещаемость сайта в тот день, но такой массовый всплеск "превзошел все ожидания". Когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летела на Тайвань, за ее рейсом следили 2,2 млн человек, отметил Flightradar24.
Вечером 13 сентября гроб королевы прибыл в Букингемский дворец. Его встретили король Чарльз III и члены королевской семьи, отметило Reuters.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.