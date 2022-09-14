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Последний полет Елизаветы II установил рекорд по отслеживанию рейсов

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13 сентября гроб королевы Елизаветы II доставили в Лондон
13 сентября гроб королевы Елизаветы II доставили в Лондон
Фото: EPA

Рейс королевского самолета, который доставлял гроб королевы Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон 13 сентября, стал самым отслеживаемым в истории. Об этом сообщил сайт отслеживания полетов Flightradar24.

За полетом следили около 5 млн человек: 4,79 млн через веб-сервисы и мобильные приложения Flightradar24, а еще 296 тыс. – в прямом эфире на YouTube. В целом сайт обработал более 76 млн запросов, связанных с этим рейсом: любое действие пользователя, например, нажатие на значок рейса или нажатие на информацию о самолете. 

Только в первые минуты активации транспондера на королевский рейс пытались нажать около 6 млн людей.

Как отметил ресурс, они предполагали повышенную посещаемость сайта в тот день, но такой массовый всплеск "превзошел все ожидания". Когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси летела на Тайвань, за ее рейсом следили 2,2 млн человек, отметил Flightradar24.

Фото: flightradar24.com
Фото: flightradar24.com

Вечером 13 сентября гроб королевы прибыл в Букингемский дворец. Его встретили король Чарльз III и члены королевской семьи, отметило Reuters

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Теги: Великобритания, Лондон, самолет, траур, королева Елизавета II, король Чарльз III, Нэнси Пелоси, рейс
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