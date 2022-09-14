Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери

"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей мамы. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последний путь. Быть свидетелем любви и уважения, проявленных многими, было и смиренно, и воодушевляюще", – говорится в письме.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.