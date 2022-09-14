Бульвар Шоубиз
 
14 сентября, 2022
 
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Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери

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Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве
Фото: depositphotos.com

На странице королевской семьи Великобритании в Facebook после смерти королевы Елизаветы II опубликовано письмо ее единственной дочери, принцессы Анны.

"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей мамы. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последний путь. Быть свидетелем любви и уважения, проявленных многими, было и смиренно, и воодушевляюще",  говорится в письме.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid05bGaC4Ac5f8tfbdVFSMsu4hTFg2yDYXZnDzKmR5oHJZLwTXq2TTSaK7rWy2MmYRXl

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II
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