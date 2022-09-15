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Перед похоронами Елизаветы II Трасс встретится с Байденом и другими мировыми лидерами – The Times

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Перед похоронами Елизаветы II Трасс встретится с мировыми лидерами
Перед похоронами Елизаветы II Трасс встретится с мировыми лидерами
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс проведет переговоры один на один с президентом США Джо Байденом перед похоронами Елизаветы II. Об этом говорится в статье The Times, опубликованной 15 сентября.

Она также встретится с другими мировыми лидерами, которые приедут на церемонию. Как отметило издание, министерство иностранных дел и Даунинг-стрит не хотят превращать присутствие иностранных гостей в стране в "дипломатический прием", но с "ключевыми гостями" Трасс встретится. 

Официальных пресс-конференций или фотографий не будет, добавило The Times, как и пресс-релизов с обсуждаемыми темами. 

На похороны Елизаветы II пригласили только иностранных лидеров и их партнеров. От стран могут присутствовать лишь один высокопоставленный член делегации вместе со своим партнером, сообщало издание Politico. Главы государств, которые не смогут прибыть в Британию, имеют право отправить вместо себя другого представителя, например министра или главу правительства. Перед панихидой новый король Чарльз III проведет прием для всех лидеров в Букингемском дворце.

Похороны британской королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Ее также будут транслировать в кинотеатрах Великобритании.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Теги: США, Великобритания, Джо Байден, траур, королева Елизавета II, король Чарльз III, похороны, дипломаты, Лиз Трасс, церемония
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