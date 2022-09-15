Перед похоронами Елизаветы II Трасс встретится с Байденом и другими мировыми лидерами – The Times

Она также встретится с другими мировыми лидерами, которые приедут на церемонию. Как отметило издание, министерство иностранных дел и Даунинг-стрит не хотят превращать присутствие иностранных гостей в стране в "дипломатический прием", но с "ключевыми гостями" Трасс встретится.
Официальных пресс-конференций или фотографий не будет, добавило The Times, как и пресс-релизов с обсуждаемыми темами.
На похороны Елизаветы II пригласили только иностранных лидеров и их партнеров. От стран могут присутствовать лишь один высокопоставленный член делегации вместе со своим партнером, сообщало издание Politico. Главы государств, которые не смогут прибыть в Британию, имеют право отправить вместо себя другого представителя, например министра или главу правительства. Перед панихидой новый король Чарльз III проведет прием для всех лидеров в Букингемском дворце.
Похороны британской королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Ее также будут транслировать в кинотеатрах Великобритании.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.