McDonald's закроет все свои рестораны в Великобритании в день похорон королевы Елизаветы II

Все рестораны в Великобритании будут закрыты до 17.00 Фото: pixabay.com

В заявлении McDonald's отмечается, что все рестораны в Великобритании будут закрыты до 17.00. После этого времени график работы заведений может меняться, поэтому людям посоветовали проверять приложение.

Представитель McDonald's сообщил BBC, что компания приняла решение закрыть рестораны, поскольку "хочет позволить людям отдать дань уважения [королеве Елизавете II] так, как они захотят".