McDonald's закроет все свои рестораны в Великобритании в день похорон королевы Елизаветы II

В заявлении McDonald's отмечается, что все рестораны в Великобритании будут закрыты до 17.00. После этого времени график работы заведений может меняться, поэтому людям посоветовали проверять приложение.
Представитель McDonald's сообщил BBC, что компания приняла решение закрыть рестораны, поскольку "хочет позволить людям отдать дань уважения [королеве Елизавете II] так, как они захотят".
All of our UK restaurants will be closed on Monday until 5pm, to allow everyone at McDonald’s to pay their respects to Her Majesty Queen Elizabeth II.— McDonald's UK (@McDonaldsUK) September 14, 2022
Operating hours and services may vary after 5pm, so please check our app before travelling. pic.twitter.com/OOws3q8hnb
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
!4 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.