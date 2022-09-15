Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II

В публикации отмечается, что этих собак королеве подарил сам принц Эндрю. Кто будет заботиться о других питомцах Елизаветы II, не уточняется.
Муик и Сэнди будут находиться в Королевской ложе в Виндзоре, где проживает герцог Йоркский вместе с экс-женой.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз. 10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании. Королеву похоронят 19 сентября.
Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI. От этого животного в семье королевы жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.