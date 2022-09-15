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15 сентября, 2022
 
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Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II

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Елизавета II своего первого питомца породы корги получила в подарок от отца на 18-летие
Елизавета II своего первого питомца породы корги получила в подарок от отца на 18-летие
Фото: The Royal Family / Facebook

Две любимые собаки королевы Елизаветы II по кличке Муик и Сэнди породы корги после ее смерти будут находиться под присмотром ее сына, принца Эндрю и его бывшей жены, писательницы Сары Фергюсон. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря герцога Йоркского написал таблоид Daily Mail.

В публикации отмечается, что этих собак королеве подарил сам принц Эндрю. Кто будет заботиться о других питомцах Елизаветы II, не уточняется.

Муик и Сэнди будут находиться в Королевской ложе в Виндзоре, где проживает герцог Йоркский вместе с экс-женой.

Контекст:

Королева Елизавета II умерла 8 сентября. Ей было 96 лет. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз. 10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании. Королеву похоронят 19 сентября.

Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI. От этого животного в семье королевы жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.

Теги: смерть, животные, королева Елизавета II, собаки, принц Эндрю
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