Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II

Елизавета II своего первого питомца породы корги получила в подарок от отца на 18-летие Фото: The Royal Family / Facebook

В публикации отмечается, что этих собак королеве подарил сам принц Эндрю. Кто будет заботиться о других питомцах Елизаветы II, не уточняется.

Муик и Сэнди будут находиться в Королевской ложе в Виндзоре, где проживает герцог Йоркский вместе с экс-женой.