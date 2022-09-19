  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео

На видео попал момент, как Хачатурян подходит к подножию гроба, переглядывается с помощником, после чего тот украдкой делает снимок на телефон в тот момент, когда президент Армении склоняет голову.

В статье на сайте The Sun Хачатурян представлен как "близкий соратник безумного Владимира" [Путина, президента РФ]. Издание отмечает, что правилами запрещено делать фотосъемку внутри Вестминстерского дворца, о чем каждого присутствующего информируют заранее.

Издание сообщает, что поведение президента Армении возмутило сотрудников дворца.

ВИДЕО