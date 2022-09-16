Делегации Китая запретили присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II – BBC

Отмечается, что спикер Палаты представителей сэр Линдси Хойл отказал в доступе делегации в связи с санкциями Китая в отношении пяти британских депутатов и двух пэров.
В 2021 году Китай ввел запрет на поездки и заморозил активы девяти британцев, включая семерых парламентариев, поскольку Пекин обвинили в жестоком обращении с уйгурскими мусульманами. Это привело к тому, что послу Китая в Великобритании запретили посещать парламент.
В офисе спикера Палаты общин заявили BBC, что "не комментируют вопросы безопасности". На Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра. – "ГОРДОН") также отказались от комментариев, хотя и отметили, что "прием в парламенте является делом парламента".
В Китае же говорят, пишет BBC, что все еще рассматривают возможность присутствия на похоронах. При этом глава КНР Си Цзиньпин числится в списке гостей.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.
16 сентября издание The Sun со ссылкой на свои источники сообщило, что первая леди Украины Елена Зеленская значится в списке приглашенных на церемонию похорон Елизаветы II.