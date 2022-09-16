Делегации Китая запретили присутствовать на похоронах королевы Елизаветы II – BBC

По утверждению СМИ, в Китае говорят, что рассматривают возможность присутствия на похоронах королевы Елизаветы II Фото: depositphotos.com

Отмечается, что спикер Палаты представителей сэр Линдси Хойл отказал в доступе делегации в связи с санкциями Китая в отношении пяти британских депутатов и двух пэров.

В 2021 году Китай ввел запрет на поездки и заморозил активы девяти британцев, включая семерых парламентариев, поскольку Пекин обвинили в жестоком обращении с уйгурскими мусульманами. Это привело к тому, что послу Китая в Великобритании запретили посещать парламент.

В офисе спикера Палаты общин заявили BBC, что "не комментируют вопросы безопасности". На Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра. – "ГОРДОН") также отказались от комментариев, хотя и отметили, что "прием в парламенте является делом парламента".

В Китае же говорят, пишет BBC, что все еще рассматривают возможность присутствия на похоронах. При этом глава КНР Си Цзиньпин числится в списке гостей.