  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео

На видео видно, как к упавшему гвардейцу поспешили на помощь полицейские, после чего трансляция на короткое время был прервана.

Издание Daily Mail пишет, что гвардейца должен был сменить его коллега, но за несколько мгновений до этого тот рухнул на глазах у посетителей, которые пришли попрощаться с королевой.

Издание отмечает, что гроб с телом королевы круглосуточно охраняют телохранители монарха Великобритании, Королевская гвардейская дивизия и церемониальные стражи Тауэра. Стражники сменяют друг друга каждые шесть часов.

ВИДЕО

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.