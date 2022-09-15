  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео

Издание Daily Mail пишет, что гвардейца должен был сменить его коллега, но за несколько мгновений до этого тот рухнул на глазах у посетителей, которые пришли попрощаться с королевой.
На видео видно, как к упавшему гвардейцу поспешили на помощь полицейские, после чего трансляция на короткое время был прервана.
Издание отмечает, что гроб с телом королевы круглосуточно охраняют телохранители монарха Великобритании, Королевская гвардейская дивизия и церемониальные стражи Тауэра. Стражники сменяют друг друга каждые шесть часов.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.