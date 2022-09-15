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15 сентября, 2022
 
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Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II

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Елизавета II умерла 8 сентября
Елизавета II умерла 8 сентября
Фото: The Royal Family / Facebook

19 сентября в Великобритании пройдут похороны королевы Елизаветы II. Руководитель отдела коммуникаций совета по натуральным алмазам (Natural Diamond Council) Лиза Левинсон в комментарии изданию Metro предположила, что королеву похоронят вместе с ее золотым обручальным кольцом и парой жемчужных сережек.

Эксперт назвала маловероятным, чтобы королева распорядилась положить в гроб еще какие-либо украшения, так как на самом деле была "весьма скромной женщиной", а ее коллекция украшений представляет собой уникальную часть королевского наследия.

Частная коллекция королевы содержит около 300 украшений, включая 98 брошек, 34 пары сережек и 15 колец. Она представлена в художественной галерее Букингемского дворца.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, похороны, мода и красота
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