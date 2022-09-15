Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II

Эксперт назвала маловероятным, чтобы королева распорядилась положить в гроб еще какие-либо украшения, так как на самом деле была "весьма скромной женщиной", а ее коллекция украшений представляет собой уникальную часть королевского наследия.

Частная коллекция королевы содержит около 300 украшений, включая 98 брошек, 34 пары сережек и 15 колец. Она представлена в художественной галерее Букингемского дворца.