Мировые лидеры возмущены необходимостью приехать на похороны королевы Елизаветы на автобусах. Некоторые хотят исключения – СМИ

О запрете стало известно 11 сентября. Politico сообщало, что мировым лидерам предложили, чтобы они оставили свои авто в Лондоне и отправились на похороны в Вестминстерское аббатство на автобусах.

В ответ на это дипломаты из пяти стран, в том числе из группы G7, заявили Politico, что хотят сделать исключения для своих лидеров, сославшись на преклонный возраст или по соображениям безопасности.

В частности, они упоминают замечание официального представителя премьер-министра Великобритпнии, что в некоторых случаях указ о запрете автомобилей на самом деле будет только "руководством" и что "условия для лидеров, в том числе способ их передвижения, будут различаться в зависимости от индивидуальных обстоятельств".

Например, The Times писало, что президент США Джо Байден приедет на похороны на своем бронированном лимузине. Также на собственном транспорте могут прибыть президент Израиля Исаак Герцог, президент Франции Эммануэль Макрон и императора Японии Нарухито.