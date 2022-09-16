Си Цзиньпин не пришел на ужин с Путиным и другими лидерами под предлогом COVID-19

Си Цзиньпин отказался от группового мероприятия, хотя днем ранее встречался с Путиным и другими главами стран Фото: EPA

Цзиньпина не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин.

Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении коронавируса.