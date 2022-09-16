Си Цзиньпин не пришел на ужин с Путиным и другими лидерами под предлогом COVID-19

Цзиньпина не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда лидеры, включая президента России Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, отправились на ужин.
Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении коронавируса.
Си Цзиньпин совершает свою первую зарубежную поездку с начала пандемии коронавируса.
На этой неделе он принимает участие в заседании Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Китаем и Россией, в узбекском городе Самарканде.
15 сентября глава Китая проводил переговоры с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, России Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко.