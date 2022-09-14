ГОРДОН
 
 
МИР

Глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о его планах – Politico

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам двух дипломатов, Моргадо должен был нанести тайный визит на Тайвань в октябре
По словам двух дипломатов, Моргадо должен был нанести тайный визит на Тайвань в октябре
Фото: EPA

Глава разведывательного и ситуационного центра Европейского союза Жозе Казимиро Моргадо отменил поездку на Тайвань после того, как о его "сверхсекретных приготовлениях" узнали в Пекине. Об этом сообщило 14 сентября Politico, ссылаясь на двух дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам дипломатов, Моргадо должен был нанести тайный визит в октябре, чтобы встретиться с тайваньскими официальными лицами. Однако его план был остановлен после того, как Китай получил об этом информацию и, пишет издание, оказал "давление на ЕС, чтобы Моргадо отказался от визита".

Отмечается, что визит Моргадо мог бы стать "необычайно чувствительным" на фоне эскалации отношений между Тайванем и Китаем.

Развитие событий ставит под сомнение, была ли замешана утечка данных из ЕС, поскольку, пишет Politico, дипломаты также обеспокоены изменением планов ЕС после вмешательства Пекина.

Позже официальный представитель ЕС заявил изданию, что Моргадо просто планировал "провести встречи по телефону" с тайваньскими официальными лицами, но решил отменить даже это общение из-за реакции Китая на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Контекст:

Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией.

На следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Китай начал военные учения, которые завершились 7 августа. 8 августа Пекин объявил о новых учениях.

Вечером 14 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что на остров с двухдневным визитом прибыла делегация Конгресса США, которую возглавил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.

21 августа Тайвань посетил с официальным визитом губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб.

Теги: Китай, Пекин, Тайвань, визит, утечка данных, давление, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
"Неудач не избежать. Это правда жизни". Бущан перенес операцию на ноге
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Просмотры сериала "Корона" на Netflix резко возросли после смерти королевы Елизаветы II
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
Дочь Елизаветы II рассказала о последнем дне жизни своей матери
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"В Киеве, чтобы выразить солидарность украинскому народу". Знаменитый певец и политик из Уганды Боби Вайн прибыл в Украину
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась в Европарламенте в наряде цветов украинского флага. Фото
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Херли показала романтические фото с покойным возлюбленным
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
Loboda сравнила себя с Кардашян в таком же комбинезоне, как у нее. Фото
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
"Самые ценные моменты сейчас!" Каменских в мини-платье показала босые ноги
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
Жена Павлика показала его в плавках, чтобы доказать, что он – не дед. Фото
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
  I feel good. Макс Барских выпустил первый клип под новым сценическим именем. Видео
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Девушка-метеор". Жена Макаревича показала лицо крупным планом и призналась, в какую страну они отправились
"Набросился с бритвой получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (230134)
2
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди (114029)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (73052)
4
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (53588)
5
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (48436)
6
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (32453)
7
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео (26222)
8
"Грустно наблюдать", "Она теряет рассудок?" 64-летняя Мадонна показала лицо с усами, бородой и без бровей (24957)
 
 
 
 