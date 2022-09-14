Глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о его планах – Politico

По словам двух дипломатов, Моргадо должен был нанести тайный визит на Тайвань в октябре Фото: EPA

По словам дипломатов, Моргадо должен был нанести тайный визит в октябре, чтобы встретиться с тайваньскими официальными лицами. Однако его план был остановлен после того, как Китай получил об этом информацию и, пишет издание, оказал "давление на ЕС, чтобы Моргадо отказался от визита".

Отмечается, что визит Моргадо мог бы стать "необычайно чувствительным" на фоне эскалации отношений между Тайванем и Китаем.

Развитие событий ставит под сомнение, была ли замешана утечка данных из ЕС, поскольку, пишет Politico, дипломаты также обеспокоены изменением планов ЕС после вмешательства Пекина.

Позже официальный представитель ЕС заявил изданию, что Моргадо просто планировал "провести встречи по телефону" с тайваньскими официальными лицами, но решил отменить даже это общение из-за реакции Китая на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.