Глава разведки ЕС отменил поездку на Тайвань после того, как Пекин узнал о его планах – Politico

По словам дипломатов, Моргадо должен был нанести тайный визит в октябре, чтобы встретиться с тайваньскими официальными лицами. Однако его план был остановлен после того, как Китай получил об этом информацию и, пишет издание, оказал "давление на ЕС, чтобы Моргадо отказался от визита".
Отмечается, что визит Моргадо мог бы стать "необычайно чувствительным" на фоне эскалации отношений между Тайванем и Китаем.
Развитие событий ставит под сомнение, была ли замешана утечка данных из ЕС, поскольку, пишет Politico, дипломаты также обеспокоены изменением планов ЕС после вмешательства Пекина.
Позже официальный представитель ЕС заявил изданию, что Моргадо просто планировал "провести встречи по телефону" с тайваньскими официальными лицами, но решил отменить даже это общение из-за реакции Китая на визит в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией.
На следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Китай начал военные учения, которые завершились 7 августа. 8 августа Пекин объявил о новых учениях.
Вечером 14 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что на остров с двухдневным визитом прибыла делегация Конгресса США, которую возглавил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.
21 августа Тайвань посетил с официальным визитом губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб.