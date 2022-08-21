Еще один американский чиновник посетил Тайвань

По словам чиновника, целью его поездки является укрепление партнерских отношений с властями острова. Также он планирует посетить Южную Корею.

"Я полон энергии провести эту неделю, строя новые отношения, укрепляя давние и усиливая партнерское взаимодействие в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей", – написал Холкомб.

Контекст:

Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией.

На следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Китай начал военные учения, которые завершились 7 августа. 8 августа Пекин объявил о новых учениях.

Вечером 14 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщил, что на остров с двухдневным визитом прибыла делегация Конгресса США, которую возглавил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.