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В МИД России заявили, что Елизавета II в рядах теробороны сражалась с Бандерой и Шухевичем

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Захарова считает, что королева Елизавета боролась с Бандерой
Захарова считает, что королева Елизавета боролась с Бандерой
Фото: ЕРА

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "глубоко безнравственным" решение МИД Великобритании не приглашать на похороны королевы Елизаветы II российскую сторону. Об этом Захарова заявила 15 сентября в комментарии на сайте МИД РФ.

Захарова написала, что Британия пытается использовать свою национальную трагедию – смерть королевы – "в геополитических целях, для сведения счетов" с Россией.

"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками Степаном Бандерой и Романом Шухевичем. Сейчас британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внесших вклад в победу", – написала Захарова.

Согласно официальной биографии монархини, в 1945 году, в возрасте 19 лет, будущая королева Елизавета II вступила во Вспомогательную территориальную службу, став первой женщиной – членом королевской семьи, присоединившимся к вооруженным силам. За время службы принцесса научилась водить и обслуживать транспортные средства.

Контекст:

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Похороны королевы состоятся 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

На церемонию похорон Елизаветы II приглашены около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира. От Украины на похоронах королевы будет присутствовать первая леди Елена Зеленская.

Представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны не пригласили, сообщила The Guardian.

Теги: Россия, Великобритания, МИД России, королева Елизавета II, монархия, похороны, МИД Великобритании, Мария Захарова, церемония
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