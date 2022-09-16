В МИД России заявили, что Елизавета II в рядах теробороны сражалась с Бандерой и Шухевичем

Захарова написала, что Британия пытается использовать свою национальную трагедию – смерть королевы – "в геополитических целях, для сведения счетов" с Россией.



"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками Степаном Бандерой и Романом Шухевичем. Сейчас британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внесших вклад в победу", – написала Захарова.



Согласно официальной биографии монархини, в 1945 году, в возрасте 19 лет, будущая королева Елизавета II вступила во Вспомогательную территориальную службу, став первой женщиной – членом королевской семьи, присоединившимся к вооруженным силам. За время службы принцесса научилась водить и обслуживать транспортные средства.