На похоронах королевы Елизаветы II в Великобритании будет присутствовать Елена Зеленская – The Sun

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения", – пишет издание.

Среди других известных приглашенных гостей называются президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мировые лидеры прибудут в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут дань уважения королеве Елизавете II, посетив Вестминстер-холл.

Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории.