На похоронах королевы Елизаветы II в Великобритании будет присутствовать Елена Зеленская – The Sun

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения", – пишет издание.
Среди других известных приглашенных гостей называются президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Мировые лидеры прибудут в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут дань уважения королеве Елизавете II, посетив Вестминстер-холл.
Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II.
Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.