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На похоронах королевы Елизаветы II в Великобритании будет присутствовать Елена Зеленская – The Sun

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Супруга президента Елена Зеленская поедет на похороны королевы Великобритании
Супруга президента Елена Зеленская поедет на похороны королевы Великобритании
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская значится в списке 500 высокопоставленных особ, приглашенных на церемонию похорон королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает 16 сентября издание The Sun со ссылкой на свои источники.

"Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции РФ. Британия является одним из вернейших союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения", – пишет издание.

Среди других известных приглашенных гостей называются президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мировые лидеры прибудут в Лондон в эти выходные и, как ожидается, отдадут дань уважения королеве Елизавете II, посетив Вестминстер-холл.

Сообщается, что накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II.

Королеву похоронят 19 сентября, церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Теги: Украина, Великобритания, королева Елизавета II, похороны, Елена Зеленская
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