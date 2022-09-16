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Замена монет и банкнот с изображением короля Чарльза может стоить около £350 млн – эксперты

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Королева Елизавета II была первым монархом, появившимся на банкнотах Банка Англии
Королева Елизавета II была первым монархом, появившимся на банкнотах Банка Англии
Фото: EPA

Выпуск новых монет и банкнот в Великобритании с изображением короля Чарльза III на замену старых с изображением королевы Елизаветы II может стоить около £350 млн, и на это уйдет несколько лет. Об этом сообщило 14 сентября DW, ссылаясь на оценки экспертов.

Джо Тревик, автор сайта для нумизматов и любителей The Coin Expert, заявил DW, что в Великобритании в обращении находится около 4,7 млрд банкнот. Таким образом, стоимость их замены может быть оценена примерно в £350 млн.

По его словам, Королевский монетный двор не раскрывает, сколько стоит производство новых монет, но поскольку сейчас в обращении находится 29 млн монет для замены, можно предположить, что общая стоимость также составит несколько миллионов фунтов стерлингов.

Замена монет и банкнот, вероятно, займет два года или больше и будет происходить органически, пишет DW. 

Отмечается, что королева Елизавета II была первым монархом, появившимся на банкнотах Банка Англии. Ее изображение обновлялось пять раз по мере того, как королева становилась старше.

Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король Чарльз III, банкноты, монеты, король, монета
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