Замена монет и банкнот с изображением короля Чарльза может стоить около £350 млн – эксперты

Джо Тревик, автор сайта для нумизматов и любителей The Coin Expert, заявил DW, что в Великобритании в обращении находится около 4,7 млрд банкнот. Таким образом, стоимость их замены может быть оценена примерно в £350 млн.
По его словам, Королевский монетный двор не раскрывает, сколько стоит производство новых монет, но поскольку сейчас в обращении находится 29 млн монет для замены, можно предположить, что общая стоимость также составит несколько миллионов фунтов стерлингов.
Замена монет и банкнот, вероятно, займет два года или больше и будет происходить органически, пишет DW.
Отмечается, что королева Елизавета II была первым монархом, появившимся на банкнотах Банка Англии. Ее изображение обновлялось пять раз по мере того, как королева становилась старше.
8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.
Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы Чарльз.
В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.
8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.
14 сентября стало известно о том, что кинотеатры Великобритании будут бесплатно транслировать церемонию похорон королевы Елизаветы II, которая пройдет 19 сентября.