Замена монет и банкнот с изображением короля Чарльза может стоить около £350 млн – эксперты

Джо Тревик, автор сайта для нумизматов и любителей The Coin Expert, заявил DW, что в Великобритании в обращении находится около 4,7 млрд банкнот. Таким образом, стоимость их замены может быть оценена примерно в £350 млн.

По его словам, Королевский монетный двор не раскрывает, сколько стоит производство новых монет, но поскольку сейчас в обращении находится 29 млн монет для замены, можно предположить, что общая стоимость также составит несколько миллионов фунтов стерлингов.

Замена монет и банкнот, вероятно, займет два года или больше и будет происходить органически, пишет DW.

Отмечается, что королева Елизавета II была первым монархом, появившимся на банкнотах Банка Англии. Ее изображение обновлялось пять раз по мере того, как королева становилась старше.