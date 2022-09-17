"Будем делать выводы". В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно статье 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры к формированию системы коллективной безопасности и защиты.

"Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы. [...] Может возникнуть вопрос, чего еще можно ждать", – заявил Симонян.

Издание отмечает, что в ходе интервью спикер сравнил ОДКБ с пистолетом, который Азербайджан не воспринимает всерьез.

"Если вам или телезрителям кажется, что я буду защищать ОДКБ, то у меня нет такого желания. Я полностью разделяю эту оценку", – подчеркнул Симонян.

По его словам, Армения "ждет более ощутимых действий, а не заявлений" в том числе от России, с которой у Еревана также есть договор о дружбе и взаимной помощи.