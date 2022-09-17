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"Будем делать выводы". В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном

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По словам Симоняна, Армения ждет "более ощутимых действий"
По словам Симоняна, Армения ждет "более ощутимых действий"
Фото: parliament.am

16 сентября в интервью Общественному телеканалу Армении спикер парламента страны Ален Симонян заявил, что армянскому народ будет непросто объяснить, почему Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой состоит Армения, "не предпринимает предусмотренных мер". Об этом сообщает News.am.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Согласно статье 7 устава ОДКБ, государства-члены принимают совместные меры к формированию системы коллективной безопасности и защиты.

"Наши ожидания не оправдываются. Нам, будучи в постоянном контакте с народом, будет сложно ему объяснить, почему ОДКБ не предпринимает предусмотренных мер. Естественно, мы сделали, делаем и будет делать выводы. [...] Может возникнуть вопрос, чего еще можно ждать", – заявил Симонян.

Издание отмечает, что в ходе интервью спикер сравнил ОДКБ с пистолетом, который Азербайджан не воспринимает всерьез.

"Если вам или телезрителям кажется, что я буду защищать ОДКБ, то у меня нет такого желания. Я полностью разделяю эту оценку", – подчеркнул Симонян.

По его словам, Армения "ждет более ощутимых действий, а не заявлений" в том числе от России, с которой у Еревана также есть договор о дружбе и взаимной помощи.

Контекст:

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены". Однако боевые действия продолжились.

В ОДКБ решили направить в район конфликта миссию по оценке ситуации.

По состоянию на 16 сентября было известно о 212-и жертвах обострения конфликта: 135-и армянских военнослужащих и 77-и азербайджанских.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, граница, Армения, Азербайджан, парламент, обстрелы, конфликт, ОДКБ, спикер
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