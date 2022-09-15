ОДКБ не планирует вводить войска в зону столкновения Армении и Азербайджана – российский генерал

По его словам, достигнутая накануне сторонами договоренность о прекращении огня выполняется и ситуация может решиться путем переговоров.
"Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", – сказал .
О перемирии в эфире общественного телевидения 15 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Огонь на армяно-азербайджанской границе, по данным министерства обороны Армении, практически прекратился с 20.00 14 сентября.
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.