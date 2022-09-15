ОДКБ не планирует вводить войска в зону столкновения Армении и Азербайджана – российский генерал

В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих Фото: ЕРА

По его словам, достигнутая накануне сторонами договоренность о прекращении огня выполняется и ситуация может решиться путем переговоров.

"Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", – сказал .

О перемирии в эфире общественного телевидения 15 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Огонь на армяно-азербайджанской границе, по данным министерства обороны Армении, практически прекратился с 20.00 14 сентября.