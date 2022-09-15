ГОРДОН
 
 
МИР

ОДКБ не планирует вводить войска в зону столкновения Армении и Азербайджана – российский генерал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих
В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих
Фото: ЕРА

Организации договора о коллективной безопасности, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана, где обострился конфликт. Об этом российскому государственному агентству ТАСС 15 сентября заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

По его словам, достигнутая накануне сторонами договоренность о прекращении огня выполняется и ситуация может решиться путем переговоров.  

"Давайте не будем забегать вперед. 13 сентября главы наших государств единогласно заявили о том, что эта проблема, которая существует между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическими методами. То есть о применении военной силы еще и с привлечением ОДКБ ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня и, я думаю, в ближайшем будущем речи не идет", – сказал .

О перемирии в эфире общественного телевидения 15 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Огонь на армяно-азербайджанской границе, по данным министерства обороны Армении, практически прекратился с 20.00 14 сентября.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.

Теги: Россия, Армения, Азербайджан, перемирие, конфликт, ОДКБ, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
"Ого! Тина фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (102363)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (86484)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (80942)
4
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (77582)
5
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33250)
6
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (32347)
7
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (19382)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (17931)
 
 
 
 