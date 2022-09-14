Армения и Азербайджан сообщили о почти сотне погибших военнослужащих в ходе конфликта 13 сентября

"Министерство обороны подтвердило 49 жертв, но я должен также отметить, что это число, к сожалению, не окончательное. Хочу подчеркнуть, что официальная информация должна проверяться и перепроверяться и только после этого публиковаться. Именно по этой причине мы, также принимая во внимание имеющийся у нас в прошлом болезненный опыт, не публикуем никаких сведений о личности погибших солдат или офицеров, пока не будем уверены в достоверности", – сказал Пашинян.
По его словам, армия Армении, ее солдаты и офицеры "сражались самоотверженно, героически".
Минобороны Армении заявило, что по состоянию на 18.00 "ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной", но "интенсивность обстрелов, зафиксированных с полуночи, значительно ослабла", а "информация о потерях армянской стороны уточняется".
В минобороны Азербайджана проинформировали о потерях со своей стороны.
"При пресечении широкомасштабной провокации стали шехидами ("мученики за веру", погибшие. – "ГОРДОН") 50 военнослужащих вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих азербайджанской армии и восемь военнослужащих Государственной пограничной службы", – говорится в сообщении.
В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.
После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.
10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.
3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.