Армения и Азербайджан сообщили о почти сотне погибших военнослужащих в ходе конфликта 13 сентября

"Министерство обороны подтвердило 49 жертв, но я должен также отметить, что это число, к сожалению, не окончательное. Хочу подчеркнуть, что официальная информация должна проверяться и перепроверяться и только после этого публиковаться. Именно по этой причине мы, также принимая во внимание имеющийся у нас в прошлом болезненный опыт, не публикуем никаких сведений о личности погибших солдат или офицеров, пока не будем уверены в достоверности", – сказал Пашинян.

По его словам, армия Армении, ее солдаты и офицеры "сражались самоотверженно, героически".

Минобороны Армении заявило, что по состоянию на 18.00 "ситуация на отдельных участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной", но "интенсивность обстрелов, зафиксированных с полуночи, значительно ослабла", а "информация о потерях армянской стороны уточняется".

В минобороны Азербайджана проинформировали о потерях со своей стороны.

"При пресечении широкомасштабной провокации стали шехидами ("мученики за веру", погибшие. – "ГОРДОН") 50 военнослужащих вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих азербайджанской армии и восемь военнослужащих Государственной пограничной службы", – говорится в сообщении.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".