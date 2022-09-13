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В Азербайджане заявили о выполнении "всех надлежащих задач" в последнем конфликте с Арменией

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Алиев (на фото в центре) провел совещание с силовиками
Алиев (на фото в центре) провел совещание с силовиками
Фото: president.az

13 сентября в Азербайджане в присутствии президента Ильхама Алиева обсудили "провокации, учиненные Арменией на армяно-азербайджанской границе". Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава вооруженных сил. [...] Были сделаны соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены", – говорится в сообщении.

Руководство Азербайджана считает, что "ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении".

В министерстве обороны Армении заявили, что по состоянию на 14.00 "ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной".

"Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов, противник продолжает попытки позиционного продвижения, в частности, в направлении Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. Подразделения вооруженных сил Республики Армения продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван решил обратиться к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.

10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, военные, граница, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, провокации, оборона, Ереван, обстрелы, конфликт, президент, доклад, столкновение, войска
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