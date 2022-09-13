В Азербайджане заявили о выполнении "всех надлежащих задач" в последнем конфликте с Арменией

Алиев (на фото в центре) провел совещание с силовиками Фото: president.az

"Алиев провел оперативное совещание с участием руководящего состава вооруженных сил. [...] Были сделаны соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, пресечены, все надлежащие задачи и поручения выполнены", – говорится в сообщении.

Руководство Азербайджана считает, что "ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении".

В министерстве обороны Армении заявили, что по состоянию на 14.00 "ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться крайне напряженной".

"Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрелов, противник продолжает попытки позиционного продвижения, в частности, в направлении Неркин Анд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк. Подразделения вооруженных сил Республики Армения продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи", – говорится в заявлении ведомства.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван решил обратиться к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.