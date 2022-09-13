Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана на Совбезе ООН

Макрон заявил, что Франция представит вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН, в котором она сейчас является председателем.

Он призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении. Макрон добавил, что вопросы, связанные с этим конфликтом, должны решаться исключительно путем переговоров и Франция с партнерами будет этому способствовать.