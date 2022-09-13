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Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана на Совбезе ООН

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Совбез ООН обсудит конфликт Армении и Азербайджана
Совбез ООН обсудит конфликт Армении и Азербайджана
Фото: depositphotos.com

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон заявил, что Франция представит вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН, в котором она сейчас является председателем.

Он призвал к строгому соблюдению режима прекращения огня и уважению территориальной целостности Армении. Макрон добавил, что вопросы, связанные с этим конфликтом, должны решаться исключительно путем переговоров и Франция с партнерами будет этому способствовать.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.

10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие", в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

В ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об обострении боевых действий на границе. Стороны обвиняют друг друга в совершении обстрелов.

После обострения Ереван решил обратиться к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Теги: Россия, Франция, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, обстрелы, конфликт, ОДКБ, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, границы
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