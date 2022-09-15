Армении и Азербайджану удалось достигнуть соглашения о прекращении огня – глава Совбеза Армении

На армяно-азербайджанской границе огонь практически прекратился с 20.00 14 сентября, отметило Министерство обороны Армении.
Григорян добавил, надеется, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня.
По состоянию на 11.00 существенных инцидентов на границе зафиксировано не было, сообщили в новостной редакции общественного телевидения со ссылкой на Минобороны.
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца.
10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.
3 августа 2022 года Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на якобы вооруженные провокации. Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.