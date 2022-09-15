Армении и Азербайджану удалось достигнуть соглашения о прекращении огня – глава Совбеза Армении

На армяно-азербайджанской границе огонь практически прекратился с 20.00 14 сентября, отметило Министерство обороны Армении.

Григорян добавил, надеется, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня.

По состоянию на 11.00 существенных инцидентов на границе зафиксировано не было, сообщили в новостной редакции общественного телевидения со ссылкой на Минобороны.

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации договора коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.

Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.